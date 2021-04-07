Прима-балерина та суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар приголомшила одкровенням

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка стала учасницею шоу "Ліпсінк баттл", де вдало спародіювала Майкла Джексона. Катерина прийшла до студії разом із чоловіком, теж артистом балету, Олександром Стояновим.

Спілкуючись з ведучими "Ліпсінк баттл", в якийсь момент Кухар проговорилася, хто їй пише розгромні тексти для "Танців з зірками". Балерина відома своїм суворим характером, і вже не раз у неї траплялися конфлікти з учасниками через погані оцінки й занадто жорстку критику.

Так, Катерина жартома "звинуватила" чоловіка, мовляв, це він просить її всіх мочити.

"Вдома випиває ввечері озвірінчика й починає писати коментарі...", - заявила вона.

"А передайте, будь ласка, пляшечку!", - втрутилася Тіна Кароль, ведуча "Ліпсінк баттл".

"Це я, до речі, попросив тебе про Полякову...", - звернувся до дружини Стоянов, як ні в чому не бувало.

"Звичайно! Ось цього замочити, і цього замочити...", - незворушно підтвердила Кухар.

"Ідеальні кати", - захопилася парою Тіна.

Щодо Олі Полякової, яку згадав чоловік Кухар, кілька років тому під час 7-го сезону, у них з балериною дійсно сталася сутичка. Катерина вліпила Олі "двійку" за танець, з чим гостра на язик співачка була вкрай незгодна.

"Я до неї підійшла і кажу: "Катя, це Ви так мене не любите?",- розповідала Полякова. - На що вона каже: "Боже, Оля, я так люблю ваші "Шлепки", так люблю вашу творчість. Один - злий поліцейський, інший - добрий, як MONATIK, всіх любить, всім ставить хороші оцінки...".

Нагадаємо, Чоловік Кухар з "Танців з зірками" вийшов з тіні дружини, змусивши жінок верещати від захвату:"це було шикарно...".

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" несподівано перевтілилася в чоловіка, балерину не впізнати: "ось так поворот..."

Також Politeka писала, Катерина Кухар з "Танців з зірками" перетворилася на легкий метелик, неможливо відвести очі:"натхнення".