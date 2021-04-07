Відома модель Кендіс Свейнпол, зірка Victoria's Secret, показала себе в ефектному образі

Як пише Politeka.net, Кендіс є однією з найуспішніших моделей сучасності. Красуня домоглася мільйонних контрактів і потрапила навіть в список Forbes. Дівчина активно розвиває і соціальні мережі, де вражає фанатів цікавими образами.

Цього разу красуня опублікувала в Instagram фото, де гуляє по берегу пляжу практично в темряві. Кендіс одягла міні, яке розпатлало вітром, виставивши одну ніжку. Зірку практично не було видно, тільки силует, але це не завадило фанатам насолодитися фігурою і написали коментарі:

"Відмінне фото"," не можу відірвати очей... о, чорт візьми", " не знаю чому, але мені завжди подобалися такі фотографії. Є такі чарівні і красиві", "Ангел", "наступного разу я хочу написати ось так, як ти", " я так тебе люблю. Кендіс, ти дійсно ангел".

Ми писали, що відома модель Кендіс Свейнпол з "Victoria's Secret" з'явилася повністю оголеною, ніби на догоду чоловікам.

На одному з останніх фото Свейнпол з'явилася абсолютно оголеною. Модель прийняла позу, завдяки якій прикрилися найпікантніші деталі.

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