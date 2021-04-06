Актриса та співачка Дженніфер Лопес влаштувала "смачну" фотосесію на березі океану
Як передає Politeka.net, 51-річна зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких покуражилася перед камерою на пляжі.
Лопес змінила відразу кілька образів за час зйомки. На одному з кадрів нестаріюча красуня постала в кремовій блузі та мереживних чорних трусиках з пояском. Співачка розстебнула блузу, блиснувши смужкою засмаглого тіла, при цьому помітно, що вона була без ліфчика. Джей Ло підвернула рукава сорочки, а краї недбало заправила в трусики.
Очевидно, що вік зовсім для неї не перешкода. Лопес сміливо виставляє напоказ пружний бюст і апетитні стегна, які все ще можуть звести з розуму кого завгодно. Шикарні форми Джей Ло - предмет заздрості всіх жінок світу, хоча сама зірка не завжди впевнена у своїй привабливості. Щоб комфортно почуватися в власному тілі, на думку Дженніфер, дуже допомагають танці.
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"Коли я сумніваюся в своїй красі, то танцюю. Спостерігаючи за тим, на що здатне моє тіло. Відчувши прилив ендорфінів, мій настрій миттєво стає краще. Я досі в душі вважаю себе танцівницею, і мені це дуже подобається", - зізнавалася вона.
Користувачі з жаром обговорили побачене:
"Легко! 🔥 🔥" - "у неї шість людей відзначені за зусилля тільки для цих фотографій, і неправда, що вона нічого не робить, щоб добре виглядати. Це багато зусиль і грошей, лол"
"Щелепа в підлогу. Потужно❤️"
"це, безумовно, твоє покликання в житті💙"
"Ваша посмішка - це все 🥺 😩"
"Як ти можеш бути такою ідеальною? 🥺 ♥"
"Вкрала серця на роки!"
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