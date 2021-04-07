Бек-вокалістка Олега Винника Таюне, яку називають його таємною дружиною, роз'ятрила серця романтичним образом

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 47-річної зірки в Instagram опублікували свіжі фото, на яких Таїсія Сватко (її справжнє ім'я) приголомшила витонченою фігуркою в сміливому вбранні.

Публіка із задоволенням стежить за життям Таюне. Чутки про те, що вона є дружиною "улюбленця вовчиць" Винника, з'явилися вже давно. Більш того, подейкують, що у пари є дорослий син, який живе та навчається в Німеччині. Сам артист ніколи не підтверджував цю інформацію. Це зрозуміло, адже йому потрібно зберігати статус "холостяка-ловеласа". Фанати жадібно ловлять будь-які дані про Таюне з Олегом, розглядаючи в їх поведінці прихований романтичний підтекст.

Так, в Мережі обговорюють одну з найбільш вдалих фотосесій Таїсії. Співачка позувала у вузькій міні-сукні молочного відтінку, блиснувши стрункими ніжками. Вона так молодо виглядає, що насилу віриться в її вік.

"Таємна" дружина Винника обійняла скульптуру, ніби вдихаючи її аромат. У підписі автор поста порівняв її з цією ніжною трояндою: "Схожа на квітку 🌹".

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Тая. Вітаю. Рада вас бачити 🎉"; "Наша улюблена принцеса💐"; "Схожа на весну😍 💐 🌺"; "красуня ти Таюнчик❤️".





Раніше ми повідомляли, Таїсія сп'янила красою в брутальному вбранні. Співачка вийшла на сцену у всьому чорному: облягаючих брюках, топіку та прозорому з мереживом балахоні зверху. Крім того, вона була в ботильйонах на дуже високих підборах, що називають стрипами.

Нагадаємо, що таємна дружина Винника підкреслила кругленький животик вузьким вбранням, що світиться від щастя: "найкраща!".

Як повідомляла Politeka, таємна дружина Олега Винника приголомшила появою в напівпрозорому вбранні і на підборах: "Така худенька...".