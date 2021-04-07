Співачка Санта Дімопулос розповіла шанувальникам, чому вирушила на відпочинок в Дубай без старшого сина

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, колишня солістка групи "ВІА Гра" і учасниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос часто радує шанувальників незвичайними фото і Відео зі свого життя на сторінці в Instagram. Нещодавно красуня вирушила відпочивати на розкішний курорт в Дубаї, але не взяла з собою старшого сина Денні, якого народила від телеведучого і шоумена Андрія Джеджули.

У соцмережі шанувальники почали питати, чому молодша дочка вирушила з мамою на відпочинок, а старший син залишився вдома. У своїх Instagram-сторіс Санта пояснила це рішення. За її словами, дитина відстала від шкільної програми через віддалене навчання, так що тепер вона посилено займається наукою. "Він зараз цілими днями займається, щоб підігнати навчання. Дуже відстав з онлайн-навчанням. Математика, англійська, українська російська, історія... Не вистачає його дуже, але це рішення було необхідним", - розповіла Дімопулос, виставивши фото з сином під час минулого відпочинку.

Також у своїх сторіс артиста показала знімки дочки, з якою вона відпочиває. Санта, відповідаючи на запитання шанувальників, зазначила, що завжди бере на Відпочинок з малятком свою няню. Крім того, артистка заявила, що не проти полетіти на відпочинок і одна. "Звичайно! І робила це не раз. Це час, який повністю присвячений собі коханій", - відповіла вона на питання фоловерів.

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