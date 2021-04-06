Співачка Аліна Гросу зняла кумедний ролик з перетворенням, використавши свого нового коханого

Кілька тижнів тому Аліна вперше вийшла на публіку і засвітилася на шоу в компанії російського актора - Романа Полянського. Після цього пара не стала натякати на свої відносини, помічаючи, що тепер буде зберігати все при собі. І якщо справа дійде до весілля, тоді можна щось говорити про свою другу половинку.

Проте, майже в кожному новому ролику або посту Аліни в Instagram можна помітити Романа, з яким Гросу знімає кумедний контент. Цей раз не був винятком. Заради жартівливого перетворення з "волохатими ногами", Аліна вирішила створити забавну ілюзію.

"Еротика перших весняних побачень 😅 😂 коли забула🪒 🪒 🪒", - написала Аліна.

Раніше такий челендж був дуже популярним в "Тік-Ток": під завзяту мелодію треба повторити рухи руками і ногами синхронно, вдаючи, що нижня частина твого партнера - це виття власна. Шанувальники, втім, позитивно поставилися до жарту Гросу:

«😂😂😂просто бомба; розв'язка вогонь👍; не відразу помітила😂😂; Упс! ніяково вийшло😂; Круто🙌;; Ви просто суперові 😍; Молодці, повеселили; добре, але треба було заховати свою😆; Ви смішні! 😊 І дуже милі!; Класно! Я спочатку так і подумала: о, Боги,які ноги!🤣 👍 ; Ноги залік🔥 😂 😂».

Вже не секрет, що дівчина добре «обпеклася» в попередніх відносинах. Шлюб виявився провальним, а чоловік вирішив піти до іншої через пару місяців після весілля. Тепер зірка повністю приховує особисте життя.

"Я не хочу поспішати. Вже знайомила всіх з колишнім чоловіком. І що з цього вийшло? Тепер так не хочу. Наступного обранця я представлю публіці як чоловіка або ж батька моїх дітей», - підмітила кілька тижнів тому Гросу.

У новому ролику Аліна і Роман зняли невелику гумористичну замальовку на тему відносин чоловіка і дружини, якій не подобається, коли її не слухають:

"У кого такі дуже "уважні" половинки?:) "»- жартівливо поскаржилася Аліна.

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