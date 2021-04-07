Відома українська співачка Оля Полякова влаштувала кумедну сцену ревнощів на зйомках шоу "Маска"

Відзначимо, що зовсім скоро пройде очікуваний «Маска», в якому залишилося зовсім мало нерозгаданих героїв. З шоу вже вибули Олександр Пономарьов, Ірина Федишин, Аліна Гросу, Анастасія Приходько та інші популярні зірки. У шоу залишилися найяскравіші виконавці, такі як Сонце, Дракон і Носоріг. Причому останній "вкрав" всю увагу темпераментної судді – Ольги Полякової.

Справа в тому, що цього разу улюбленець Олі Полякової – рішучий Носоріг – змусив її ревнувати. Це неабияк засмутило зоряного детектива. У жартівливій формі артистка помітила, що так не чесно і взагалі, вона образилася, адже її улюбленець, виявляється, не тільки її на руки піднімає.

«Ми нарешті дізнаємося, хто ховається під маскою Носорога і доглядає за Олі Полякової», - сказано в підписі до гуморного відео, в якому ображена Полякова відвертається, кажучи про образу на таємного артиста.

Шанувальники відразу відповіли:

"Невже вони глухі, блін? Один Дзідзьо його впізнав. І то став сумніватися. Я хочу бачити її очі, коли вона його побачить😂; вони чують, але не знають Тритенка, тільки Дзідзьо; ага я теж хотіла б побачити шо вона буде робити коли побачить Тритенка😂 😂; Носоріг Олексій Триторенко з серіалу Коли ми вдома; мені так здається що увага носорога була НЕ до Полякової а у нього є дівчина в залі; Оля Полякова в депресії ((( 😂 😢 🔥 ».

Також на Instagram-сторінці програми вирішили згадати, в чому красуня з'являлася. Кожен наряд підкреслює струнку фігуру зірки, оголюючи деякі частини тіла.

"Шедевральні образи Олі Полякової на шоу МАСКА 🔥 Лялькові, зухвалі, Відверті, фантастичні і дуже жіночні - кожен ефір зірковий детектив вражала новими нарядами, які закохували з першого погляду.

Вже цієї суботи відбудеться фінал найуспішнішого проекту року - @maskaukrainetv. Тому ми вирішили згадати яскраві амплуа", - написали автори поста.

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