Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Олексій Потапенко (Потапа), показала себе, заінтригувавши фанатів

Як пише Politeka.net, Мішель днями випустила новий альбом і продовжує радувати фанатів новим контентом. Дівчина розповідає подробиці про свою творчість і показує цікаві образи в соціальній мережі Instagram.

Цього разу Мішель показала себе в топі, штанях і легкій куртці, яку спустила з плечей. Образ дівчина доповнила стильними кісками і мейкапом. На кількох фото Андраде продемонструвала кілька емоцій.

"Напередодні виходу EP ÉCHALE ми з командою влаштували концерт в TikTok, на якому я заспівала всі пісні з міні-альбому.

А вже завтра на моєму YouTube вийде перше live-відео

Як думаєте, на яку пісню з EP?",- написала Мішель.

Леся Нікітюк відразу написала під фото, поставивши кілька закоханих смайликів.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже подобається твій альбом. Прямо ааааа .. особливо хОла!", "Богиня", "Я не можу, яка ж ти красива", " ти найкраща. Люблю тебе".

Ми писали, що відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, постала в приспущеній куртці.

Цього разу красуня з'явилася в стильній куртці, яку приспустила і показала "шовкові" плічка. Зірка була в спокусливому топіку, крій якого дозволяв розглянути рівну спинку.

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