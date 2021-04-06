Популярна українська реперка Alyona Alyona розповіла про свої стосунки
Відома виконавиця зазвичай не любить розкривати подробиці свого особистого життя, та цього разу вона вирішила привідкрити завісу в інтерв’ю «Неймовірна правда про зірок», передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео, проскрольте вниз)
Alyona Alyona зізналася, що зустрічається зі своїм бойфрендом вже кілька місяців.
"Разом недавно відносно. Рахунок не на роки, а на місяці", - сказала вона.
Артистка додала, що її коханий є інтернет-персоною, тому вона не хоче оголошувати його широкій публіці.
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Alyona Alyona також зазначила, що рішення приховувати стосунки було обопільним: хлопець артистки не хоче, щоб йому дорікали у використанні її імені заради популярності.
"Він знає, що зовні піде осуд за те, що… а, класно, у тебе тем жінка публічна, да, дівчина твоя, і зараз ти на її горбі хочеш виїхати. Він би не хотів. Він би хотів всього домогтися сам і згодом сам себе відкрити", – пояснила реперка. До речі, в мережі вважають, що хлопця звуть Андрій.
Також Alyona Alyona розповідала, що з нею на контакт намагався вийти учасник проекту «Холостячка» Ілля Рибальченко.
«Він просто хотів хайпу. Я це все розумію», - сказала реперка.
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