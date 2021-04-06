Російський виконавець Микола Басков здивував шанувальників новим фото з відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, відомий російський виконавець Микола Басков часто радує своїх шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно артист відправився на відпочинок, так що вирішив похвалитися фанатам яскравим знімком зі своєї відпустки. Однак, співак більше схвилював користувачів, ніж порадував, так виглядає він дуже втомленим і знеможеним.

На фотографії, яку Микола зробив сам, він позує на прогулянці в красивому місці. Судячи з геолокації, відпочиває артист в Об'єднаних Арабських Еміратах, на одному з елітних курортів. Перед камерою Басков з'явився в коротких помаранчевих шортах і зеленій футболці, а на його голові видно чорну кепку. На обличчі виконавця густа щетина, а в об'єктив він дивиться сумним втомленим поглядом.

Звичайно ж вид схудлого і знесиленого Миколи не склав шанувальників байдужим, багато хто почав благати артиста нормально харчуватися, бо зайва худорба йому не пасує. "Як завжди, гарний. Але схуд як!", "Очі не сумні, а втомлені. Замучений золотий голос!", "Буваєте і яскравіше", "Напевно, голодує, ось і очі сумні", "Замучений який", "Очі сумні", "Поїж, піди, ти ж на відпочинку", "Що за дієта така?", "Постарів", "Ніколи більше не коліть лоб...",- пишуть в коментарях до фото Баскова.

Нагадаємо, що неголений Басков в обтягуючому костюмі убив наповал новим образом: "Ще трохи і переженете Кіркорова".

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