Відома модель Ніколь Потуральскі, якій приписували роман з Бредом Піттом, показала себе в гардеробній

Як пише Politeka.net, німецька модель з польським корінням встигла побудувати успішну кар'єру, підкоривши серця фанатів. Про красуню заговорили всі, коли на одній з вечірок помітили разом з Бредом Піттом. Дівчина не соромиться себе показати, демонструючи іноді досить провокаційні образи. Потуральскі часто публікує нові кадри в Instagram, щоб підігріти інтерес до своєї персони.

Ніколь цього разу показала в сторіс, як виглядають шикарні ніжки. Дівчина була в кофті і жовтих трусиках, за які потягнула рукою. Як можна помітити, Потуральскі позувала в гардеробній, знімаючи своє відображення в дзеркалі.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "так і хочеш комплімент, розкішна крихітка".

Ми писали, що відома модель Ніколь Потуральскі, яка закрутила роман з Бредом Піттом, похвалилася спекотним образом.

Знаменитість сфотографувалася в кімнаті, позуючи в дуже короткій блузці, яка оголила її плоский животик і підкреслила природну стрункість. Судячи з усього, Ніколь Потуральскі не одягла під низ бюстгальтер. Образ доповнила картата капелюх і розкішна зачіска з розпущеними локонами.

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