Відомий український хореограф Влад Яма з "Танців з зірками" показав себе і розповіла про коріння

Як пише Politeka.net, Влад Яма вже давно відомий українському глядачеві завдяки танцювальному таланту. Красунчик взяв участь у безлічі проектів на телебаченні, набираючи все більшої популярності. Не забуває хореограф і про соціальні мережі, де підігріває інтерес до своєї персони.

Цього разу Влад Яма вирішив розповісти про особисте. Танцюрист опублікував фото, де стояв у шортах і майці, а в руках тримав дві великі палички для суші. Поруч можна побачити два роли, які лежали біля бамбукової стіни.

"У мене японське прізвище.

Так, дійсно, родичі по батьківській лінії розповідали, що прадідусь мого дідуся був японцем. І коли дуууже давно він приїхав до Криму, де і знайшов свою дружину і нарешті оселився. З часом сім'я опинилася на материку, я теж народився в Запоріжжі.

Що стосується мене:

1) в Японію реально тягне

2) суші-люблю

3) працювати можу довго

4) у дивних розвагах не помічений

5) у надійність японських автомобілів все ще вірю", - написав Влад під фото.

Фанати поставили кілька сотень лайків і написали коментарі:

"Круто", "це на масу", "вогонь".

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