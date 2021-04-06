Актриса Ольга Куриленко здивувала новим образом з сигаретою в руках

Як повідомляє Politeka.net, популярна голлівудська актриса і модель з українським корінням Ольга Куриленко свого часу прославилася на весь світ, зігравши роль дівчини Бонда в знаменитій "бондіані". У своєму мікроблозі в Instagram красуня часто радує шанувальників знімками зі свого насиченого життя. Так, цього разу дівчина виклала зухвале фото, на якому з'явилася в незвичайному образі з сигаретою в руках.

Як видно, Ольга відображена на тлі красивого морського пейзажу, схоже, це кадр з фільму, в якому вона знімалася. Перед камерою красуня з'явилася в незвичайному образі - на ній літнє жовте плаття цікавого фасону, яке підкреслило фігурку і оголило зону шиї. Волосся актриси розпущене і розпатлане морським бризом, а на її обличчі задумливий вираз, в руці вона тримає запалену сигарету і дивиться кудись вдалину.

У підписі до публікації Куриленко написала: "Хто з нетерпінням чекає поїздки на море?". Захоплені шанувальники тут же кинулися обговорювати нове фото актриси, її завалюють компліментами в коментарях до публікації, правда, деякі здивовані бачити її з сигаретою. "Я живу недалеко від моря", "Прекрасне почуття", "Чекаємо вас в Іспанії", "Прекрасна леді", "Покуриленко", - пишуть в коментарях до фото.

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