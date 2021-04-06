Актриса і "Холостячка" Ксенія Мішина показала ніжності з милим песиком, поки Еллерта не було поруч

Як пише Politeka.net , відома українська актриса і головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка на романтичному реаліті-шоу таки знайшла своє кохання Олександра Еллерта, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно красуня важко перехворіла на коронавірус, а тепер, коли трохи прийшла до тями розповіла, чим займалася на самоізоляції і звернулася до українок за порадами.

Як видно, Ксенія опублікувала у своєму мікроблозі миле фото, на якому позує в затишному домашньому образі, сидячи на дивані. Перед камерою актриса з'явилася в синіх лосинах і теплій білосніжно кофті оверсайз, її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до фотографії Мішина підняла важливу тему виховання дітей. За словами дівчини, на самоізоляції вона багато читала порад на цю тему, і прийшла до висновку, що все це не має сенсу. "Чесно?! У мене почав розвиватися комплекс неповноцінності. Я прийняла рішення просто не читати. Але питання залишається відкритим. Як знайти цей баланс у збереженні дитини емоційно здоровою і допитливою і все ж навчати її, розкривати таланти і виховувати в ньому силу волі? Поділіться своїми думками і досвідом, я знаю, що багатьом це актуально!",- написала актриса.

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