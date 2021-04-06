Телеведучий Дмитро Комаров показав яскраві фото і розкрив перші подробиці нового проекту
Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий-мандрівник Дмитро Комаров у своїй програмі "Світ навиворіт" об'їздив чи не весь світ у пошуках пригод. Він показав глядачам різні дивовижні куточки планети, але тепер настав час для чогось більш захоплюючого. У своєму мікроблозі в Instagram Дмитро розповів, що він готує новий проект, в якому покаже українцям Україну.
"«Діма, коли ти покажеш Україну?». Друзі, ви просили - ми виконуємо. Зовсім скоро. Цієї весни на 1+1 – новий спецпроект "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим". Активний відпочинок, екстрим і самі незвичайні місця – не в екзотичних країнах, а вдома. Наш фірмовий стиль, але це не #мирназнанку. У мене в цьому проекті є ще одна найважливіша місія - показати кожному з вас, як і де можна відпочити в Україні. Скоро літо. Вже очевидно, що карантинні обмеження нікуди не дінуться, і світ повністю не відкриється. Саме час вивчати Україну", - розкрив перші подробиці нового спецпроекту Дмитро.
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Також телеведучий показав кілька яскравих кадрів зі своїх подорожей, так що очевидно, новий сезон вже відзнятий і зовсім скоро українці його побачити. Захопленню користувачів немає меж, в коментарях до публікації Комарова глядачі заявляють, що дуже довго цього чекали і обов'язково будуть дивитися.
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