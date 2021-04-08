Починаюча модель і співачка Соня Євдокименко, тезка своєї знаменитої бабусі Софії Ротару, здивувала свіжими кадрами

Як передає Politeka.net, 19-річна красуня опублікувала нові фото в "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала стильний лук для вечірньої прогулянки.

Як відомо, внучка Ротару ось уже кілька років живе та навчається в Нью-Йорку. Дівчина переїхала до США з Лондона, де закінчила два класи старшої школи. Зараз вона займається у відомій школі дизайну "Парсонс".

Минулого року Соня показала публіці свого нового бойфренда - 32-річного IT-підприємця, віце-президента з маркетингу компанії Readdle Дениса Жаданова. У 2018-му році молодий мільйонер потрапив в американський рейтинг Forbes "Топ-30 підприємців Європи молодше 30 років у сфері технологій".

Євдокименко, яка вже прижилася в Нью-Йорку, частенько показує свої прогулянки в районі Сохо та парку Вашингтон-Сквер. До речі, на опублікованому фото дівчина позувала на перехресті жвавої вулиці, стоячи на "зебрі". На Соні був бежевий тренч і чорна футболка. Лук доповнило масивне намисто та яскравий макіяж з чорними стрілками.

До цього дівчина виставила пост в Instagram, на якому дала майстер-клас з макіяжу. Красуня часто "вчить" своїх прихильниць на власному прикладі.

"Весняне сяйво 💖", - підписала вона кадри.

Коментуючі розійшлися в думці, деякі порадили внучці Ротару зменшити використання косметики, адже вона й так гарна.

"навіщо тобі стільки косметики в твоєму віці ???? ))) ти ж без неї дуже красива 😍)))"

"Гарненька 🙏☀️🥰"

"Нічого собі, погляд Софії Михайлівни присутній 👍 🌷"

"Яка красива🤗"

"Красиво те, що природньо, а не під шаром косметики. Сонечка, ти ще така молоденька, у тебе своя натуральна краса, не треба її псувати таким шаром косметики"

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