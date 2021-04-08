Прийомна дочка продюсера Потапа та його екс-дружини Ірини Горової, Наташа, зробила над собою зусилля і бажаний результат не змусив себе довго чекати

Як передає Politeka.net, 23-річна дівчина опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких наочно продемонструвала метаморфози, що сталися з нею останнім часом.

З непримітної шатенки, що комплексує з приводу своєї фігури, Наташа перетворилася в ефектну блондинку з підкачаними принадами.

"Мої зміни😍який час! Суцільні експерименти! Аж приємно на душі", - підписала кадри зірка.

Раніше дочка Потапа зізнавалася, що роками соромилася надягати шорти, так як вважала себе повною.

"Мені було некомфортно, коли при ходьбі я бачила, як бовтаються мої стегна. Я мільярд разів намагалася худнути, але, звичайно, це завжди виявлялося безрезультатно. Що я тільки не пробувала - і курси купувати, і повертатися до дієти, на якій сиділа в 14 років, і голодувати, і відмовлятися від різних продуктів, і ніколи не допомагало нічого", - скаржилася вона.

Правильне рішення прийшло раптово й принесло свої приголомшливі плоди.

Наташа тепер намагається не їсти після 19 годин і вживає більше рослинної їжі. Крім того, дівчина поборола комплекс неповноцінності, полюбивши своє тіло таким, як є. На сьогодні вона частенько виставляє фото в спокусливих нарядах, підкреслюючи свої форми, а не ховаючи їх в "оверсайз".

Нагадаємо, прийомна дочка Потапа заплющила очі від задоволення, підкоривши ніжним образом «»Сонячний зайчик".

Також Politeka писала, що прийомна дочка Потапа блиснула формами в мікробікіні на відпочинку з мамою і братом: "чорно-біла естетика...".