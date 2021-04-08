Прима-балерина та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар не втрималася, щоб не прокоментувати заяву чоловіка Олександра Стоянова

Як передає Politeka.net, 39-річна знаменитість опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала провокаційний фрагмент інтерв'ю з чоловіком, теж артистом балету.

"Катя вміє мозок виносити... Дуже сильно виносить мозок!", - поскаржився Стоянов ведучій YouTube-каналу "Connecting Women".

Кухар не змусила себе довго чекати з реакцією:

"Милий, ну навіщо ж всі сварки з хати виносити?..", - підписала вона кадри, додавши кумедний "божевільний" смайлик.

Насправді Стоянов був не настільки категоричний. Хоч він і виніс "сміття з хати", зате також згадав, наскільки сильно любить дружину та як йому важливо, щоб вона завжди була поруч. До речі, пара дійсно постійно разом і вдома, і на роботі. Коли Олександру потрібно їхати на гастролі без дружини, він не може звільнитися від почуття "неповноцінності".

"Є такий вислів: "Куди ж ти зі своїм самоваром?". А мені без самовара некомфортно. Коли мій самоварчик поруч, я розумію, що у мене завжди все під рукою", – зазначив він.

За словами Стоянова, він теж намагається піклуватися про кохану, допомагаючи їй в побутових питаннях по дому.

Відносини Катерини й Олександра тривають вже близько 12 років, але весілля пара зіграла тільки в 2019-му. Вони виховують двох дітей, Тимура, сина Кухар від першого шлюбу, і дочку Анастасію.

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