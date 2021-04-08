Новий герой "Холостяка" Михайло Заливако продовжує рвати всі шаблони

Як передає Рoliteka.net, 31-річний харківський бізнесмен, який став "Холостяком 11", в прийдешньому випуску дізнається про дівчат щось новеньке. На офіційній сторінці проекту в Instagram опублікували свіже відео з анонсом наступного ефіру - Михайло влаштує дівчатам небувале випробування (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Вперше на "Холостяку" дівчат покажуть повністю без косметики, і не просто покажуть, а їх такими, справжніми, побачить сам "наречений".

"Я б хотів, щоб цей тиждень ви не користувалися косметикою", - заявив він, на що у відповідь від дівчат отримав "гробову тишу".

Михайло ознайомився з акаунтами учасниць в соцмережі та прийшов у жах.

"Я не очікував такого... Мені не подобається, коли фотошоп, і все це в такому світлі...", - відреагував Заливако.

Це розлютило "Холостяка", тому він вирішив вдатися до радикального способу, щоб дізнатися, що приховують від нього дівчата.

Головне питання наступного ефіру, чи впізнає учасниць Михайло?

"Я прям офігів! Тобто, це хто?", - розгубився "Холстяк" на одному з показаних фрагментів.

Заінтриговані користувачі з жаром обговорюють побачене:

"😂да уж ....без макіяжу, я уявляю😂 🙈, а якщо ще ботокс прибрати і нарощені вії 😂 у деяких"

"Молодець!!!! Ну хоч один з холостяків здогадався це зробити!!👏"

"Ось це справжній хлопець. Простий. Молодець. Це класна ідея"

"Деякі дівчатка і без мейку будуть симпатичними"

"Мішаня знепритомніє, не дай бог...😂🔥"

"Жесть😂"

"Ну, Розалі, Юля зайка, Аня без мейка симпатичні 🤩"

"Браво і це правильно а ще краще нехай вранці до них з'явиться коли вони сплять"

"Я вас прошу, зараз у всіх татуаж брів, верхня повікв (стрілочка), татуаж губ, нарощені вії або ламіновані і буде типу без макіяжу"

Нагадаємо, Зайка з "Холостяка" злилася в пристрасному поцілунку з красенем Заливако, але захотіла більшого:" прийшов час зайнятися...".

Як повідомляла Politeka, "холостяк" Заливако пристрасним поцілунком визначив фаворитку шоу, українці підтримали:"Краща дівчина проекту".

Також Politeka писала, що красуня-брюнетка увігнала "Холостяка" Заливако в гарячий піт, спокушаючи його під столом:" це реально жесть!".