Співачка Настя Каменських заінтригувала фотографією у відкритому купальнику

33-річної співачка зараз знаходиться в Мексиці, де знімає реаліті "Дівчата рулять". Туди вона вирушила з подругами і мамою, а чоловік співачки Потап залишився вдома. Як передає Politeka.net, Настя показала нове фото з екзотичної країни, викликавши бурхливу реакцію мережі.

"Ця поїздка змінить моє життя назавжди", - написала артистка.

Відзначимо, не так давно в мережі в черговий раз з'явилися чутки, про вагітність Насті. Сама співачка такі плітки ніяк не коментує і продовжує показувати фігуру.

Свіже фото тільки підігріло чутки. Побачивши Каменських в купальнику, уважні користувачі Мережі придивилися до її животика, і стали вітати з вагітністю.

"Настя, Вас можна привітати? По-моєму у Вас животик з'явився", "вагітна?", "Та вона вже вагітна, видно ж животик😍", "Походу пузик", "вагітна? 12-14 тижнів?", "Яка ти пузата", - коментують фото в мережі.

При цьому інші відзначають, що у Насті просто така фігура, і припущення про вагітність сильно надумані.

"На мою думку, у неї ніколи не було плоского животика) смачна, хороша фігурка», - пишуть в коментарях.

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