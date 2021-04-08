Співачка Настя Каменських збентежила яскравими кадрами з сонячної Мексики

Як передає Politeka.net, 33-річна артистка активно ділиться знімками своєї подорожі за кордон в Instagram.

Як відомо, Настя зібрала компанію подружок, прихопивши з собою навіть маму, відправившись до Південної Америки знімати реаліті "Дівчата рулять". Зірка настільки загорілася ідеєю жіночої солідарності, що її чоловік Потап виявився успішно "забутий" вдома.

"Завжди йди за своєю мрією", - підписала кадри Настя.

На знімках співачка постала в зручному вбранні, як раз для прогулянок: чорному топіку з короткими шортиками й накинутій зверху в'язаній кофті, яка була настільки тонкою, що просвічувалася, і місцями навіть з дірками. Також Настя доповнила лук капелюшком на мексиканський манер.

Публіка з жаром обговорила побачене. Коли співачка стояла спиною до камери, її навіть не всі впізнали.

"На першому фото не Настя?"

"Крута фотка"

"І все таки, чому без Льоші чи все ОК у вас?🤔"

"Буду останньою худобою якщо не зроблю комплімент: божевільний капелюх на божевільній голові !🔥😍"

"❤️кайфец мудрець"

"Ви чудово виглядаєте🌹"

"У мене одне питання, чого, так би мовити, плаття в дірках?? 😂"

"Припиняй голенькою показуватися! Ревную!"

"Дірка в кофті 😢"

Раніше ми розповідали, Каменських приголомшила кадрами з юним мексиканцем, "небезпечно" поклав руки їй на бюст. Хлопець щось пристібав до її коміра, але виглядало це дуже пікантно.

"Куди Потап дивиться? Настю вже в Мексиці лапають😂 " - " Потап в Києві 😂", - коментували користувачі.

Нагадаємо, роздягнена Каменських осоромилася, задерши труси занадто високо: "полісадник свій виставила..."

Як повідомляла Politeka, щаслива Каменських ніжно притулилася до Потапа:"Мімішність зашкалює".