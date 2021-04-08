Співачка Настя Каменських збентежила яскравими кадрами з сонячної Мексики
Як передає Politeka.net, 33-річна артистка активно ділиться знімками своєї подорожі за кордон в Instagram.
Як відомо, Настя зібрала компанію подружок, прихопивши з собою навіть маму, відправившись до Південної Америки знімати реаліті "Дівчата рулять". Зірка настільки загорілася ідеєю жіночої солідарності, що її чоловік Потап виявився успішно "забутий" вдома.
"Завжди йди за своєю мрією", - підписала кадри Настя.
На знімках співачка постала в зручному вбранні, як раз для прогулянок: чорному топіку з короткими шортиками й накинутій зверху в'язаній кофті, яка була настільки тонкою, що просвічувалася, і місцями навіть з дірками. Також Настя доповнила лук капелюшком на мексиканський манер.
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Публіка з жаром обговорила побачене. Коли співачка стояла спиною до камери, її навіть не всі впізнали.
"На першому фото не Настя?"
"Крута фотка"
"І все таки, чому без Льоші чи все ОК у вас?🤔"
"Буду останньою худобою якщо не зроблю комплімент: божевільний капелюх на божевільній голові !🔥😍"
"❤️кайфец мудрець"
"Ви чудово виглядаєте🌹"
"У мене одне питання, чого, так би мовити, плаття в дірках?? 😂"
"Припиняй голенькою показуватися! Ревную!"
"Дірка в кофті 😢"
Раніше ми розповідали, Каменських приголомшила кадрами з юним мексиканцем, "небезпечно" поклав руки їй на бюст. Хлопець щось пристібав до її коміра, але виглядало це дуже пікантно.
"Куди Потап дивиться? Настю вже в Мексиці лапають😂 " - " Потап в Києві 😂", - коментували користувачі.
Нагадаємо, роздягнена Каменських осоромилася, задерши труси занадто високо: "полісадник свій виставила..."
Як повідомляла Politeka, щаслива Каменських ніжно притулилася до Потапа:"Мімішність зашкалює".