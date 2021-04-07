День для "Холостяка 9" Микити Добриніна та його вагітної дружини Даші Квіткової почався з пригоди

Як передає Politeka.net, 22-річна Квіткова зробила новий пост у своєму мікроблозі в Instagram, розповівши користувачам про те, як і чому їй довелося похапцем пакувати валізи.

Виявляється, Микита вирішив зробити сюрприз і несподівано оголосив про подорож - туди, де Даша ще жодного разу не бувала.

"- Прокидайся, у тебе є 20 хвилин, щоб зібрати свою валізу🤪. Саме з цих слів почався сьогодні мій ранок. Мене довго вмовляти не потрібно, тому через хвилин 30 ми вже сиділи в таксі та їхали в аеропорт. Чоловік везе нас в Дубай 😺",- поділилася радісною подією дівчина.

Квіткова, яка нещодавно лежала в лікарні з сильним болями в спині, повідомила, що лікар все ж дав добро на переліт.

"Я взагалі відчуваю себе прекрасно, якби не риніт вагітних 🤪, а до болів в спині вже звикла", - додала вона.

Кадрами ранкового переполоху в себе в Instagram поділився й Микита.

"Вибрав готель, напрямок і до останнього Даші нічого не говорив. І вийшло🙌. Зібрали вранці валізи та ось вже на шляху в аеропорт, і летимо в Дубай набиратися сил перед найважливішими моментами🐣", - повідомив "Холостяк".

Раніше ми писали, що Квіткова зізналася в сварках з чоловіком - як і в будь-якій іншій родині. Але головне, за її словами, що емоційні сплески у них проходять без лайок.

"Ми ще та вибухова та італійська сімейка, але в нас є величезна повага один до одного, прийняття, підтримка, розуміння і велика любов", - розповідала дівчина.

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