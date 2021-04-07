Дружина популярного музиканта і виконавця Діми Монатіка (MONATIK), Ірина Демічева, вразила кадрами в ліжку
Як пише Politeka.net, Дружина музиканта показав фото. на яких зображена в ліжку.
"День ледаря або тотального перезавантаження оголошується відкритим", - написала вона.
Ірина зображена з рушником на голові. Вона лежить в ліжку, сховавшись ковдрою, з-під якого видно тільки бретельки білизни.
На фото відреагував навіть чоловік Наді Дорофєєвої Дантес, модель Даша Астаф'єва, тееведущая Леся Нікітюк і екс-ВІА-Гра Санта Дімопулос.
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"Красуня», «Краса», «така неймовірна», "яка ж ти красива", - пишуть компліменти в коментарях.
Ірина Демічева працює в команді Монатіка, їй 33 роки. Вона народила від Монатіка двох синів. Нещодавно пара вперше показала обличчя своїх дітей.
"Прийшов час дані і Платоше показати свої обличчя. Це повинно було статися. Я ділюся своїми досягненнями, невдачами, перемогами, творчістю публічно. Але головне досягнення-це ж вони. Діти-моя головна гордість і, безумовно, найкраще, що сталося зі мною в житті", — написав Дмитро Монатік на своїй сторінці в соцмережі, показавши фото з дітьми 2 квітня.
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