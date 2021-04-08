Гряде запекла битва між тренерами "Голосу країни": Олег Винник, Тіна Кароль і Надя Дорофєєва постараються, щоб нудно не було нікому

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Instagram опублікували свіже відео з цікавою перепалкою між Кароль та Дорофєєвою (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Батли за патли..., - каже на кадрах Тіна, а продовжила фразу її опонентка Надя, - Будуть стовідсотково".

При цьому співачки пильно дивилися один одному в очі, спопеляючи поглядом.

Між ними, як між двох вогнів, опинився Винник. Він розгублено поглядав то на одну, то на іншу свою колегу.

"Схоже, нас чекають дуже гарячі прямі ефіри🔥 подивимося, чим нас здивують учасники у чвертьфіналі і хто ж посяде заповітне п'яте місце в кожній команді. Вмикай 1+1 вже цієї неділі о 21.00 і дивись «Голос країни». ⠀

Як думаєш, хто пройде в наступний етап? Поділися думками в коментарях", - йдеться в анонсі.

Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:

"Надя, розпускай коси, пускай патли в справу... тебе Тіна за підступні питання побатлає...😄❤️🔥"

"За патли Винника 😂😂"

"Не знаю, з ким там Тіна зібралася батли влаштовувати, всіх класних у своїй команді вона вже злила або завалила невдалим репертуаром"

"Голос не Наді неначе 😶"

"А за чиї патли"

"Два майстри бойових мистецтв з виривання патл зіллються в битві за що?"

Раніше ми розповідали, Винник показав унікальні кадри, поділившись своїм хвилюванням перед прямими ефірами:

"Я йду з потужною командою і тим, кого виберете ви, хочеться згадати весь шлях #КОМАНДИOV від знайомства, перших репетицій до неймовірних творчих експериментів. Ексклюзивний відеобекстейдж зі зйомок і закулісся проекту вже на YouTube".

Нагадаємо, красунчик-протеже Дорофєєвої змусив Винника втратити дар мови, несподівані кадри: "як тобі така..."

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