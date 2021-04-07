Українська співачка Злата Огневич показала свіжий образ, заінтригувавши прем'єрою



Як пише Politeka.net, Злата Огневич вже давно побудувала кар'єру успішної співачки в Україні і радує регулярно фанатів своєю творчістю. У свій час навіть ходили чутки, що красуню просуває таємний покровитель, але в одному з інтерв'ю дівчина спростувала ці чутки.

Не забуває Злата підігрівати до себе інтерес і в Instagram. Цього разу дівчина опублікувала фото в червоних широких штанях і піджаку, а також маленькому чорному топі. Красуня стояла навпроти зеленого полотна, позуючи перед фотографом. Так як піджак був розстебнутим, можна оцінити не тільки пишні форми Огневич, а й плоский животик.

"Бум. Вже на цьому тижні дивіться новий випуск", - написала дівчина.

Фанати поставили кілька тисяч лайків і написали коментарі:

"Яка ти красива", "захоплююся Вами)", "Вау, який гарячий образ", "ніжна, як ласкавий світанок", " Злата, дівчинка солоденька", "Чарівниця", " Божественна дівчинка. За декольте окреме спасибі)".

Ми писали, що Злата Огневич, яка потрапила під шквал критики через надто глибоке декольте при виконанні гімну на матчі футбольної збірної, розповіла про обмеження і утиски жінок.

Для всіх, кому (чомусь) не дає спокій моє декольте та інші принади", - почала свій довгий пост Огневич.

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