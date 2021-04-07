Відома українська співачка Ірина Білик 6 квітня відзначила 51-ий день народження, і отримала масу привітань, в тому числі від зірок

Ірина Білик народилася шостого квітня 1970 року, передає Politeka.net. Завдяки своїй творчості артистка завоювала велику популярність і любов публіки.

У день народження співачка отримала масу привітань рідних, шанувальників і колег по сцені. Однією з вітаючих стала телеведуча Катя Осадча, яка у своєму сторіс згадала минулорічне фото, зроблене на честь особливої дати - на святковій вечірці на честь 15-ї річниці проекту "Світське життя".

У кадрі постали Ірина Білик з молодшим сином, Табризом, а поруч з ними позували старший син зірки - Гліб Оверчук зі своєю коханою.

Зазначимо, свого першого сина співачка народила у 1999 році від моделі Андрія Оверчука. Однак деякі користувачі мережі побачили його схожість з відомим співаком Андрієм Кузьменко (Кузьма Скрябін), про що тоді написали в коментарях, зробивши компліменти.

"А Гліб чимось дуже схожий на Кузьму, напрочуд!!! Дуже красиві діти!!! 😍😍😍😍😍 ", "Люди, син реально схожий на Кузьму! Статура ... руки особливо, такі як у Андрія! Я в шоці! Це життя ... Буває... Ну, реально, схожий!", "Яке шикарне волосся у вашого старшого сина. Це мрія всіх дівчат 😊", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, в одному з інтерв'ю Білик розповіла, що її син вчиться на звукорежисера, грає в групі на барабанах, а також допомагає їй з дизайном футболок.

Нагадаємо, що 50-річна Білик вночі поніжилася біля басейну, спантеличивши зовнішнім виглядом:"час зовсім не щадить".

Як повідомляла Politeka, 50-річна Білик заговорила про улюблених чоловіків після скандальних шлюбів і розлучень: "він помер...".

Також Politeka писала, що Білик блиснула фігурою в лосинках перед "розфуфиреними" зірками "жіночого кварталу":"насолоджуйтеся".