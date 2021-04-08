Телеведуча Катерина Осадча відкрилася з нового боку для публіки
Як передає Politeka.net, 37-річна зірка опублікувала серію свіжих кадрів в Instagram, на яких засвітила свою білосніжну кухню.
Так, Осадча постала біля плити за готуванням їжі, показавши, чим збирається порадувати чоловіка Юрія Горбунова та синів.
Примітно, що на кадрах, зроблених в різний час, Катерина готує одне й те ж блюдо, що включає в себе смажений сир і помідори.
При цьому неможливо не звернути увагу на стильний дизайн її кухні - мінімалізм у всьому, але зі смаком: меблі молочного відтінку з легкою металевою обробкою і навіть гербарій на стінах, здається, ідеально вписується в загальну картину.
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Сама Осадча зізналася в підписі, що любить останнім часом вибирати кухонне начиння - навіть сильніше, ніж одяг.
"Для мене готування - це окремий вид творчості, я люблю приправи і везу їх з різних куточків світу, люблю рецепти, адже готувати одне й те ж набридає, як мені, так і домашнім :) Окрема пристрасть - посуд, від ножів і каструль до порцеляни і столового срібла. Останнім часом мені здається, що все це я вже люблю більше, ніж одяг:), тому нові відкриття на цьому терені мене радують", - повідомила вона.
Користувачі неоднозначно поставилися до одкровення зірки:
"Можна подумати ми так готуємо в білому костюмі, не смішіть"
"Катя, ну ви що, дійсно вважаєте нас недалекими? Ви любите гроші, тому беретеся за будь-яку рекламу. Ви настільки відірвані від основної маси жителів України, що те, що ми любили дивитися з вашою участю раніше, тепер просто дратує. На жаль, і все ваше оточення таке ж. По новинах просять допомогти пораненому воїну АТО або онкохворій дитині, а через п'ять хвилин напівголі Полякова і Н.К. співають і веселяться. І сидиш і думаєш)) звідки ці люди? З іншої України?"
"Ви завжди одне й те ж блюдо готуєте "сир і помідори"? і тільки одяг міняєте)))"
Нагадаємо, що Осадча в міні-шортиках на яхті "кинула виклик" Поляковій: "у кого довші ноги, у Олі або Каті?".
Також Politeka писала, що безтурботна Осадча далеко від Горбунова показала свої пригоди з відомим "холостяком": "прогулянки і...".