Телеведуча Катерина Осадча відкрилася з нового боку для публіки

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка опублікувала серію свіжих кадрів в Instagram, на яких засвітила свою білосніжну кухню.

Так, Осадча постала біля плити за готуванням їжі, показавши, чим збирається порадувати чоловіка Юрія Горбунова та синів.

Примітно, що на кадрах, зроблених в різний час, Катерина готує одне й те ж блюдо, що включає в себе смажений сир і помідори.

При цьому неможливо не звернути увагу на стильний дизайн її кухні - мінімалізм у всьому, але зі смаком: меблі молочного відтінку з легкою металевою обробкою і навіть гербарій на стінах, здається, ідеально вписується в загальну картину.

Сама Осадча зізналася в підписі, що любить останнім часом вибирати кухонне начиння - навіть сильніше, ніж одяг.

"Для мене готування - це окремий вид творчості, я люблю приправи і везу їх з різних куточків світу, люблю рецепти, адже готувати одне й те ж набридає, як мені, так і домашнім :) Окрема пристрасть - посуд, від ножів і каструль до порцеляни і столового срібла. Останнім часом мені здається, що все це я вже люблю більше, ніж одяг:), тому нові відкриття на цьому терені мене радують", - повідомила вона.

Користувачі неоднозначно поставилися до одкровення зірки:

"Можна подумати ми так готуємо в білому костюмі, не смішіть"

"Катя, ну ви що, дійсно вважаєте нас недалекими? Ви любите гроші, тому беретеся за будь-яку рекламу. Ви настільки відірвані від основної маси жителів України, що те, що ми любили дивитися з вашою участю раніше, тепер просто дратує. На жаль, і все ваше оточення таке ж. По новинах просять допомогти пораненому воїну АТО або онкохворій дитині, а через п'ять хвилин напівголі Полякова і Н.К. співають і веселяться. І сидиш і думаєш)) звідки ці люди? З іншої України?"

"Ви завжди одне й те ж блюдо готуєте "сир і помідори"? і тільки одяг міняєте)))"