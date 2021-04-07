Учасник "Голосу країни" Микита Ломакін, колишній коханець співачки Мішель Андраде, розбередив серця ніжними кадрами

Ломакін познайомився з Андраде на шоу "X-Фактор", коли йому було 14-ть, а їй 15-ть. Зустрічатися ж вони почали через деякий час, їх відносини тривали 5 років.

Вже маючи за плечима досвід на сцені, Микита вирішив спробувати свої сили на "Голосі країни", перейшовши на наступний щабель.

Як передає Politeka.net, 23-річний артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому постав під час одного з виступів на проекті (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Поки Ломакін співав зі сцени "були удвох...", його наставниця Тіна Кароль танцювала й підспівувала внизу, знімаючи те, що відбувається на телефон і явно кайфуючи.

Кадри, від яких мурашки по шкірі, швидко стали предметом гарячих обговорень:

"Любимки 🥺 ❣"

"ідеально ж 🥰"

"Просто нереально😻 😻 🦋удачі Вам❤"

"Микита, чому це так мило ?🥺"

"Микита заколисав Тіночку 🥰"

"Відразу тягне танцювати"

Відзначимо, Ломакін в команді Кароль дійшов до етапу прямих ефірів. До цього він вразив витівкою, жбурнувши стілець прямо під час виступу, в точності, як це зробила в своєму останньому кліпі Тіна.

"Мама-кішка сина поганому не навчить", - посміявся з цієї ситуації Микита, опублікувавши відповідні кадри в Instagram.

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