Шоу " Маска" добігає кінця і залишилося зовсім небагато костюмів, які належить зірвати з учасників

Крім Сонця, Носорога та Дракона, що пройшли у фінал, в наступному випуску з'явиться новий герой - яскравий Рак. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці проекту в Instagram, передає Politeka.net.

"🔥 Вже цієї суботи о 21:00 він запалить на нашій сцені і дуже вас здивує! Хто ховається під маскою Раку? Пишіть ваші припущення в коментарях", - йдеться в анонсі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Багатьох вразило, наскільки реалістичним виглядає червоний Рак - від справжнього відрізняється тільки розмірами.

Судячи з коментарів, всі вже зачекалися появи на "Масці" чоловіка Насті Каменських, продюсера й репера Потапа. Крім того, деякі хочуть побачити в костюмі Рака Дмитра Монатіка, Віталія Козловського чи MELOVIN.

"Ну всі чекають Потапа, мені здається))"; "Ну не знаю. Я чекаю Монатіка)"; "виглядає занадто реалістично. 😍 Аж хочеться його з'їсти😂"; "Наскільки ж талановиті люди, хто створює такі костюми і хто робить все шоу...!!! Дуже хочеться побачити Потапа!! 🔥"; "Можливо це Меловін 😉 мрію побачити цього яскравого талановитого артиста в цьому шоу"; "він ніби справжній! 😍"; "Очманіла маска 🔥"; "З пивком саме те😹 жартую. Костюм красивий!"; "Козловський, він був у промо"; "Чому у мене передчуття, що там може бути Потап або Позитив, ахахахахаха".

До цього публіка думала, що Потап ховається в масці Мохіто. Користувачів заплутала Оля Полякова, один із зіркових детективів, коли заявила "А я говорила, що це Льошик!". У минулому ефірі учасник був розсекречений, і цим "Льошиком" виявився ведучий Олексій Суханов.

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