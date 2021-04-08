Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", показав себе в тренажерному залі

Як пише Politeka.net, Тарас вже давно підкорив серця українок своєю грою в серіалах. Красунчик обожнює спорт, тому часто хвалиться підтягнутою фігурою. Не забуває Цимбалюк і про соціальні мережі, де пропагує здоровий спосіб життя.

Цей раз не став винятком, адже Тарас вирішив показати, як займається в спортзалі. Цимбалюк був у помаранчевих штанях і тоненькій футболці, лежачи на тренажері і піднімаючи велику штангу. Кадри вийшли дуже мотивуючими і вражаючими, адже зірка виглядає ефектному.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, адже Тарас опублікував фото в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але так і хочеться додати: "Запорізький козак, приклад для інших".

Ми писали, що відомий український актор Тарас Цимбалюк показав себе на відпочинку.

Тарас вирішив показати в Instagram, як гуляє по пляжу Дубая. Красунчик з'явився в чорних шортах і сорочці, яку вирішив розстебнути. На кількох фото Цимбалюк похвалився красотами сонячної країни.

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