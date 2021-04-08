Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", показав себе в тренажерному залі
Як пише Politeka.net, Тарас вже давно підкорив серця українок своєю грою в серіалах. Красунчик обожнює спорт, тому часто хвалиться підтягнутою фігурою. Не забуває Цимбалюк і про соціальні мережі, де пропагує здоровий спосіб життя.
Цей раз не став винятком, адже Тарас вирішив показати, як займається в спортзалі. Цимбалюк був у помаранчевих штанях і тоненькій футболці, лежачи на тренажері і піднімаючи велику штангу. Кадри вийшли дуже мотивуючими і вражаючими, адже зірка виглядає ефектному.
Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, адже Тарас опублікував фото в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але так і хочеться додати: "Запорізький козак, приклад для інших".
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Ми писали, що відомий український актор Тарас Цимбалюк показав себе на відпочинку.
Тарас вирішив показати в Instagram, як гуляє по пляжу Дубая. Красунчик з'явився в чорних шортах і сорочці, яку вирішив розстебнути. На кількох фото Цимбалюк похвалився красотами сонячної країни.
Нагадаємо, Цимбалюк, який покинув Україну, з "Спіймати Кайдаша" не зміг стримати емоцій від пережитого за кордоном
А ще Politeka писала, що Цимбалюк з "Спіймати Кайдаша" зняв футболку, позбавивши українок сну
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