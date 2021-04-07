Настя Каменських, яка втратила близьку подругу, огрошила зізнанням

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка розповіла, що думає про жіночу дружбу в програмі "Життя відомих людей" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Зокрема, вже давно публіку цікавить загадкова історія відносин Насті зі співачкою Євою Бушміною, яка колись виступала в групі "ВІА Гра".

Каменських та на два роки молодшу Бушміну називали чи не найміцнішим дружнім тандемом українського шоубізу. Насті було всього 14-ть, коли дівчата познайомилися в Київській музичній студії і з тих пір не розлучалися ні під час відпочинку, ні на світських заходах.

У ЗМІ писали, що Каменських була навіть свідком на весіллі у кращої подружки, яка тоді якраз співала у "ВІА Грі".

Тільки сама Бушміна на весілля до Насті вже не потрапила.

Після 13 років дружби, в 2015-му, Бушміна зізналася, що практично припинила спілкування з колись дуже близькою Каменських. І винні в цьому, мовляв, щільні графіки обох артисток, і ще деякі життєві обставини, але які саме, не стала уточнювати.

Настя весь цей час зберігала мовчання й не давала жодного коментаря з приводу відносин з екс-подругою. "ЖВЛ" співачка зізналася, що думає про жіночу дружбу.

"Люди якось зробили з цієї фрази стереотип, що "жіночої дружби не існує". Так говорять про жінок, що, типу, конкуренція... Не витримують і потім щось один одному роблять... Але, чесно кажучи, у мене такого не було", - заявила Каменських.

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