Відома модель Ніколь Потуральски, яку пов'язують з зоряним красенем Бредом Піттом, показала себе на прогулянці

Як пише Politeka.net, німецька модель вже встигла побудувати успішну кар'єру. Але заговорили про молоду красуню всі ЗМІ після того, як дівчину застали на одній з вечірок із зірковим актором Бредом Піттом. Дівчина намагається підтримувати інтерес до своєї персони, тому часто публікує кадри в соціальних мережах.

"Синій на синьому на синьому", - написала зірка під фото.

Дівчина стояла в наряді на ґудзиках, розстебнувши верхні, щоб утворити декольте. Ніколь доповнила образ стильним капелюшком, за якою практично закрила очі.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Приголомшлива", " життя в блакитному .. !!!", "Чудова", "мила і чарівна", "Синій тобі подобається", "Блакитна Краса - універсальна Краса, ексклюзивна Краса, Ніко", "симпатичний наряд", "як щодо твоїх очей".

Ми писали, що німецька модель Ніколь Потуральскі показала себе в гардеробній.

Ніколь цього разу показала в сторіс, як виглядають шикарні ніжки. Дівчина була в кофті і жовтих трусиках, за які потягнула рукою.

Нагадаємо, екс-коханка Бреда Пітта непристойно вигнулася, захопивши видом декольте

А ще Politeka повідомляла, що екс-коханка Бреда Пітта розохотила своїми соковитими "ягідками", відчинивши сорочку

Також Politeka писала, що екс-коханка Бреда Пітта в "небесному" бікіні змусила чоловіків пускати слинки



