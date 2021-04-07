Співачка Алла Пугачова підкорила зовнішнім виглядом в червоному
Зірка більшу частину життя присвятила себе творчості, передає Politeka.net. За десятки років співачка заробила любов фанатів, які пильно стежать за її життям.
Шанувальники створюють фан-групи присвячені зірці та її родині. Так, цього разу в одному з таких акаунтів користувачі мережі вирішили згадати Пугачову в фатальному образі.
Знімок був архівним і видно, що його піддали обробці - обличчя артистки сяяло і на ньому не було жодної зморшки. Зірка позувала в червоному вбранні, а на шиї у неї був золотий чокер. Макіяж зроблений з акцентом на очі.
"Кожен день - диво. Але ж так і є, якщо взяти до уваги, яким величезним і насиченим може стати будь-яка мить нашого крихкого існування", - написали автори поста.
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За годину публікація зібрала понад 1,5 тисячі лайків і багато коментарів.
"Молодець красуня", " улюблена Алла Борисівна!❤ ️ ", "Вірно сказано🙌", " ❤ ️ 😍 ❤ ️ Прекрасна мадам ", "Кожен день неповторний! Дітки ростуть, ми розумнішаємо! Нехай все буде добре! Довгих років і вам і нам!!❤️", "👍👍😍😍😍🤩🤩🤩❤️❤️❤️ Чарівна Алла", "Аллочка, ви прекрасні і талановита, спасибі за ваші виступи, обожнюю, щастя здоров'я", " як же Христина схожа на маму! Чим старше, тим більше!", "Гарне волосся!! Виглядаєш молодо", "Христина, просто копія", " Алла Борисівна,та Ви самі справжнє диво, а ваша сім'я і дітки - це просто пісня!!!!", - написали користувачі мережі.
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