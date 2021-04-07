Екс-чоловік відомої співачки Ані Лорак, Мурат Налчаджіоглу, розповів про розлучення з дружиною

Пара популярної артистки й турецького бізнесмена 15 років пробула разом, повідомляє Politeka.net. На жаль, у 2019 році подружжя розлучилося, у нього залишилася спільна дочка, Софія.

З приводу розлучення пари ходило дуже багато чуток, сама ж артистка відмовилася що-небудь коментувати. Днями Мурат в програмі "Викриття" вирішив трохи пролити світло на розставання з колишньою коханою. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

За словами бізнесмена, через одну помилку він залишився в чужій країні, в яку переїхав заради рідних.

"Було сумно, звичайно, - по-людськи, душевно. Ти 15 років живеш з людиною і після певної ситуації, помилки, так би мовити, залишаєшся один в іншій країні, в яку приїхав заради своєї сім'ї", - поділився Налчаджіоглу.

Виправдовуватися бізнесмен не захотів, але підкреслив, що після певної ситуації в його житті відбулося перезавантаження.

"Було достатньо часу, щоб подумати, побачити світ, тепер клуби забирають з мене багато енергії. Відчуваю, ніби Бог дав певний поштовх. Перезавантаження почалося", - розповів бізнесмен.

Ані Лорак, переїхавши в Росію, забрала дочку, і після розставання обидва не могли довго знайти спільну мову.

На думку Мурата, жодна дитина не повинна відповідати за життя батьків.

"Слава богу, ми це все вирішили - ми дві дорослі людини, 15 років жили разом, ми один одного розуміємо, поважаємо. Кожен знає свої помилки",-підкреслив екс-чоловік Лорак.

Зазначимо, Мурата Налчаджіоглу звинуватили в зраді, після того, як папараці застукали його в компанії гарячої красуні в одному з нічних клубів.

Зараз бізнесмен зустрічається з 24-річною візажисткою Лілією.

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