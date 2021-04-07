Бізнесмен розповів про своє життя

Один з найяскравіших учасників шоу "Холостячка", бізнесмен Олексій Тригубенко, видав кілька порад

Олексій Тригубенко був одним з головних претендентів на серце героїні шоу "Холостячка", актриси Ксенії Мішиної, пише Politeka.net. Красуня вибрала іншого учасника, яким виявився комік Олександр Еллерт.

Не заробивши перемогу, бізнесмен все ж зумів завоювати любов тисячі фанаток. Зараз на його сторінку підписані 172 тисячі користувачів мережі.

У своєму недавньому пості в Instagram Олексій вирішив поділитися порадами собі 20-річному, до того, як познайомився з Мішиною. Запис бізнесмен підкріпив знімком в стильному луці.

У тексті бізнесмен порекомендував не кидати розпочате і не знецінювати себе.

"У 11 класі я почав заробляти перші гроші, організовуючи з друзями r'n'b вечірки🎉. Щосуботи ми орендували клуб, запрошували діджеїв, придумували програму і заробляли від входу. Скільки людей прийде - стільки й заробимо, тоді вхід коштував 15 грн. В університеті ми стали організовувати вечірки рівня порядком вище і в найкращих клубах Києва, стали працювати не тільки суботами, а й в інші дні. Розширювалися і росли", - згадав Олексій.

За словами учасника "Холостячка", хоча бізнес йшов добре, все ж він хотів зайнятися чимось більш "дорослим". Тоді він перестав організовувати вечірки й багато разів змінював своє поле діяльності, втративши п'ять років. Зараз Тригубенко зрозумів, що він заробив неоціненний досвід, хоча і не варто було кидати прибуткову справу, не знайшовши натомість те, що до душі.

"Зараз я розумію, що цей досвід дав зрозуміти, що мені найближче щось організовувати, мені подобається керувати, коли навколо хаос", - поділився герой "Холостячки".

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