31-річна актриса і героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина після свого одужання вирушила в рідні місця

Нещодавно артистка перехворіла коронавірусом, але зараз вона вже "в строю", пише Politeka.net. Тепер красуня активно зайнята на зйомках, про що повідомила у своєму Instagram.

Цього разу героїня шоу "Холостячка" розповіла, що один з українських каналів займається зйомками фільму про неї. Тому актриса приїхала в рідні місця, де показала будинок, в якому раніше жила. Зараз будівля нагадує руїну.

За словами Мішиної, в біографічній стрічці вона буде розповідати про свій творчий шлях і згадувати різні моменти.

"Сьогодні якимось чудесним чином нам вдалося проникнути на територію будинку, в якому я раніше жила. Я пережила неймовірний спектр приємних емоцій і мені відразу захотілося ними з вами поділитися. Попри те, що життя тоді було нелегким і несолодким, з усім тим, я відчула такі, дійсно, приємні спогади"... Все, що не робиться, робиться тільки для тебе і наближає до власного щастя, тільки ти повинен це розуміти й насолоджуватися життям", - поділилася Ксенія.

Нагадаємо, Ксенія Мішина народилася 18 червня 1989 року в Севастополі. Мати майбутньої зірка працювала бухгалтером, батько займався програмуванням. Чоловік майже весь час проводив на роботі, тому розлучення батьків дівчина пережила легко.

Красуня відучилася в Київському національному університеті імені Івана Карпенка-Карого і пов'язала своє життя з кіно.

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