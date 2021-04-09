Телеведуча Ольга Фреймут дала чергову пораду українцям
Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, розповівши про свою давню звичку.
Ольга постала на фото у вузькій сукні темно-зеленого відтінку з золотистою вишивкою внизу, а також накинутому на плечі світло-коричневому тренчі. Яскравий макіяж з акцентом на губи та томна поза зробили цей кадр ще ефектніше.
У підписі Фреймут несподівано заговорила про безпорадний стан, давши українцям пораду, як боротися зі зневірою.
"Коли сумно, навіть безпорадно, беру блокнот і записую все приємне, що чекаю. Від великих планів - поїздки до Америки, видавництва трьох нових романів Мері Вестмакотт вже в травні, до невеликих - зустрічі з друзями в четвер. Ця звичка з дитинства завжди допомагає радіти. Також приємно вести щоденник, де можна спостерігати за собою, як за літературним персонажем, аналізувати життя, впорядковувати думки", - розповіла зірка про свою дивну звичку.
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Раніше ми писали, Ольга останнім часом багато розмірковує про старіння. Зокрема дівчина пропагує ретельний щоденний догляд за собою, який, на її думку, краще радикальних процедур і всяких уколів.
"Мама, коли я студенткою поверталася з танців, питала, не про те, як пройшов вечір, а чи не забула я змити макіяж... Радикальне втручання в зовнішність можна собі й не пробачити. Так легше - вколоти щось і залити зморшки, немов їх і не було. Але важче щодня плекати личко", - поділилася своїми думками Фреймут.
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