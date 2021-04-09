Телеведуча Ольга Фреймут дала чергову пораду українцям

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, розповівши про свою давню звичку.

Ольга постала на фото у вузькій сукні темно-зеленого відтінку з золотистою вишивкою внизу, а також накинутому на плечі світло-коричневому тренчі. Яскравий макіяж з акцентом на губи та томна поза зробили цей кадр ще ефектніше.

У підписі Фреймут несподівано заговорила про безпорадний стан, давши українцям пораду, як боротися зі зневірою.

"Коли сумно, навіть безпорадно, беру блокнот і записую все приємне, що чекаю. Від великих планів - поїздки до Америки, видавництва трьох нових романів Мері Вестмакотт вже в травні, до невеликих - зустрічі з друзями в четвер. Ця звичка з дитинства завжди допомагає радіти. Також приємно вести щоденник, де можна спостерігати за собою, як за літературним персонажем, аналізувати життя, впорядковувати думки", - розповіла зірка про свою дивну звичку.

Раніше ми писали, Ольга останнім часом багато розмірковує про старіння. Зокрема дівчина пропагує ретельний щоденний догляд за собою, який, на її думку, краще радикальних процедур і всяких уколів.

"Мама, коли я студенткою поверталася з танців, питала, не про те, як пройшов вечір, а чи не забула я змити макіяж... Радикальне втручання в зовнішність можна собі й не пробачити. Так легше - вколоти щось і залити зморшки, немов їх і не було. Але важче щодня плекати личко", - поділилася своїми думками Фреймут.

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