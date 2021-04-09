Хореограф Влад Яма показав себе в майбутньому, картина не для вразливих
Як повідомляє Politeka.net, відомий український хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма, який колись сидів у тренерському кріслі "Ліги Сміху", часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, нещодавно танцюрист з відмінним почуттям гумору вирішив оригінально привітати свого друга Євгена Кошового з "Квартал 95" з днем народження і виклав у своїх сторіс веселе відео. У ролику актор грає на сцені "Ліги Сміху" самого хореографа, але з майбутнього (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Кошовий виходить на сцену в строкатій сорочці, яка ледь прикриває повний живіт, і взагалі, в "майбутньому" Влад буде виглядати досить повним. За сценарієм Кошовий в образі Ями звертається до зіркових тренерів гумористичного шоу і розповідає, що їх чекає в майбутньому. Так, дісталося і Олі Поляковій, і Станіславу Боклану.
"Оля, що тобі сказати? Ти звичайно не ображайся, але настануть часи, коли ти будеш бігти і будуть шльопати не тільки шльопки", - нагрубив Яма з майбутнього Поляковій.
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"Станіслав Володимирович, роки беруть своє. Ви почали вставати о шостій ранку, брати картату сумку і їхати незрозуміло куди на тролейбусі", - звернувся Яма з майбутнього до актора Боклана.
Звичайно ж, таке перевтілення Кошового в Яму і його їдкі зауваження щодо інших артистів викликали бурхливий сміх у залі. Втім, здорово повеселилися і самі тренери, і ніхто не думав ображатися на Євгена.
Відзначимо, що в кінці ролика в сторіс Влад Яма щиро привітав свого друга Євгена Кошового з днем народження. Артисту "Кварталу 95" виповнилося 38 років.
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