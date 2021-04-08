Реперша Alyona Alyona, яка любить епатувати публіку, перевершила саму себе

Як передає Politeka.net, 29-річна Олена Савраненко (справжнє ім'я співачки) опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram провокаційне фото, заради якого повністю позбулася одягу.

Дівчина спародіювала кадр чорношкірої американки, закутаної в державний прапор США. Олена також роздяглася, частково прикривши срам жовто-блакитним полотном, а частково долонею.

Реперша прийняла театральну позу, підкинувши руку вгору й піднявши підборіддя. У підписі Олена заговорила про патріотизм:

"Коли починають вимірювати обсяги патріотизму - я чую галас. А як ви вважаєте, що робить українця патріотом?".

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Alyona Alyona

До речі, виконавиця ніколи не соромилася демонструвати свої пишні форми, оголені фото її зовсім не лякають. Мабуть, Alyona Alyona подобається спостерігати за реакцією публіки. Користувачі з жаром обговорили побачене, поміркувавши про патріотизм:

"Ну точно, ні одне, ні інше фото патріотизму нікому не додають, скоріше, це ображає гідність народу" - "або показує обличчя народу 😂" - "воно ображає гідність тих, у кого воно є. Дивлячись на коментарі мені стає шкода Україну, адже в ній живуть люди, які радіють оскверненню прапора... Для мене це просто шок"

"Однозначно, не намотування державного символу на оголене тіло..." - "ой-ой-ой, яке страшне паплюження (ні). Я вже мовчу про те, що поганого в оголеному тілі. Кумарять, ханжі с*ані"

"Вже занадто!" - "я особисто не бачу в цьому фото нічого такого, все в міру пристойності, немає вульгарності і т.д"

"Яка зневага стягу... Розчарована"

"Мега крута. Ось вона, Україна з усією широкою душею. Ось кого треба брати на проект Холостячка.🔥"

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