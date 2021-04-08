Екс-"ВІА Гра" Віра Брежнєва сколихнула публіку соковитим кадром і несподіваним зізнанням

Як передає Politeka.net, 39-річна співачка продовжує публікувати фото з відпочинку у своєму мікроблозі в Instagram.

Брежнєва, яка володіє завидною стрункою фігуркою, ніколи не соромилася оголятися на камеру. На останньому знімку дівчина позувала в білому бікіні, максимально натягнувши плавки на стегна. Віра здивувала аномально тонкою талією і підкачаним животиком.

Домогтися таких неймовірних форм їй, звичайно ж, допомогли заняття спортом, який зірка просто обожнює. Вона займається ним не тільки в спортзалі, але й вдома, де у неї є тренажер для кардіонагрузок. Але найулюбленіший вид спорту Брежнєвої - це пілатес. Також вона відвідує групові заняття з йоги.

У підписі співачка заговорила про ще одне своє улюблене заняття.

"Я перестала вважати зайнятість мірою важливості. Більше часу навчилася виділяти на роздуми, споглядання, спілкування з тими, хто дорогий і цікавий. І нарешті повернула собі час на те, що я дуже люблю - читання. Зрозуміла, як скучила за книгами. Ви читаєте? У вас є на цей час? Що читаєте? "Есенціализм. Дорога до простоти" зараз мені дуже в тему", - повідомила вона.

Користувачі з жаром обговорили побачене. Книгу багато хто помітив тільки в останню чергу.

"Спеціально таке фото вантажити треба?))" - "так. Якби не фото в труселях, ніхто пост читати не буде. А так-то народ читає тут. 😂"

"Читаючі труси 😂"

"Саме про книгу й читання приходить перша думка дивлячись на фото 🙈"

"Кошмар🤦Так не красиво🤷"

"Теж обожнюю читати з дитинства. Жодного дня без книги. Збентежило у вашій публікації фото, на ньому я книгу побачила в останню чергу))"

"Я прям уткнула свій погляд в ідеальний торс. Навіть пост не читала 😂 😍 "

"Так-так. Раніше було якось не по собі, що нічого не робиш)" - "навіть трохи соромно"

"Навіщо таке фото. Неприємно бачити. 😮"

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