Відомий український актор Дмитро Ступка розповів, що йому доводиться працювати на трьох роботах, щоб прогодувати сім'ю

Як повідомляє Politeka.net, в програмі "Зірковий шлях" відомий український актор з династії Ступок Дмитро Ступка поділився, що йому доводиться нелегко – щоб прогодувати сім'ю, артист Оре на трьох роботах. І при цьому його дружина Поліна Логунова все одно незадоволена, вона вважає, що він може більше заробляти, і якщо цього не станеться, то вони розлучаться (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Ступка-молодший розповів, що нещодавно влаштувався ведучим ранкового шоу, так що його день починається о п'ятій ранку. Також він викладає два курси в університеті культури і грає в театрі – вдень репетиції, а ввечері вистави. "О 12 годині приїжджаю додому, лягаю спати, і о п'ятій ранку підйом", - розповів Дмитро.

Також він поділився, що деякі канали не кличуть його на проби, а інші, які все ж кличуть, то пропонують маленькі гонорари. "Я живу в тій країні, де мені не дозволяють більше заробляти. Навіть працюючи на трьох роботах, тут треба або трохи затягувати живіт і не їсти, то що іноді хочеться, і жити на кошти, які є, або... я не знаю, що робити", - зізнається актор.

З приводу гонорарів Дмитро розповів, що він вже не студент і не погоджується зніматися за 3-5-6 тисяч гривень за знімальний день. "Мені не запрошують зніматися, напевно, тому що я дуже дорогий", - жартує Ступка. Він також зазначив, що за такий гонорар за день хочуть зняти дуже велику кількість сцен з купою переодягань. "Ну я ж не студент вже", - скаржиться актор на маленькі гонорари.

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