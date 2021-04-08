Співачка Тіна Кароль влаштувала переполох в Мережі інтригуючими кадрами

Як передає Politeka.net, 36-річна зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, змусивши публіку знемагати в очікуванні "вибуху" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Кароль пообіцяла показати свого "Хорошего парня" - новий хіт, прем'єра якого відбудеться 9 квітня.

"Завтра... #тинахорошийпарень", - йдеться в підписі.

На кадрах томна Тіна, озброївшись косметичним олівцем, малює собі над верхньою губою тоненькі вуса, чим тільки розохотила публіку.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Деякі сподівалися побачити в її новій роботі Дана Балана - молдавського співака, екс-тренера "Голосу країни", з яким Тіні приписували роман.

"Це вуса або контурінг губ?"; "Ми чекали *ексі-пексі, а тут рядовий райн 😄 👌"; "Любов ❤️❤️❤️"; "Несподівано, однак! 😂"; "Ух... брутальність))🔥"; "До мурашок🔥 чекаємо з нетерпінням❤️"; "Ем... Нічого незрозуміло, але дуууже цікаво🔥"; "так ти і є той хороший хлопець?😁 🤩 "- "сама для себе, а чому б і ні?🤭"; "Тіна з вусами😱поверніть мої думки назад😂"; "Чекали хорошого молдавського хлопця, отримуємо Завадюка хахахаха😂"; "А в чому прикол?)) красива жінка і красива пісня. Навіщо з себе хлопця ліпити 🥴".

Раніше ми розповідали, Дан Балан, з'явившись в нокаутах на "Голосі країни 11", закрутив Тіну Кароль в пристрасному танці під пісню одного з учасників.

"Тіна, я пам'ятаю, як я сидів на цьому місці і дивився на тебе. Це прекрасні спогади. Відчуття, ніби я повернувся до себе додому", - поділився враженнями співак, повернувшись тільки на один ефір.

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