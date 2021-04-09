Анна Саліванчук, актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, заговорила про важливі життєві уроки

Не так давно 35-річна зірка розповіла, як знову дала про себе знати її попередня травма і тому вона повинна знову терпіти біль через погіршення здоров'я. При цьому Ганна зазначила, що всі люди отримують тіло, яке може подобатися їм чи ні, але воно єдине, що буде з вами до кінця ваших днів і це треба поважати.

Загалом Анна заговорила про важливі факти та висновки, які зробила для себе за час реабілітації:

"Просто почуйте!

1. Ти отримаєш тіло. Воно може тобі подобатися або не подобатися, але це єдине, що точно буде в твоєму розпорядженні до кінця твоїх днів.

2. Тобі доведеться вчитися в школі під назвою Життя на планеті Земля. Кожна людина і кожна подія-твій універсальний учитель.

3. Не існує помилок, тільки уроки. Невдачі-невід'ємна частина успіху. Невинних жертв немає - всі тільки студенти.

4. Урок буде повторюватися в найрізноманітніших формах, поки не буде засвоєний повністю. Якщо не засвоїш легкі уроки - вони стануть важче. Коли засвоїш-перейдеш до наступного уроку.

5. Зовнішні проблеми-точне відображення твого внутрішнього стану. Якщо зміниш свій внутрішній світ-зовнішній світ так само зміниться для тебе.

6. Ти зрозумієш, що урок засвоєний, коли твоя поведінка і ставлення до страждань зміняться. Мудрість досягається практикою. Трохи чогось краще, ніж багато нічого.

7. Немає місця і часу краще ніж "тут і зараз". "Там" нітрохи не краще ніж "тут". Коли твоє "там «стане» тут«, ти отримаєш інше» там«, яке знову буде здаватися краще, ніж»тут".

8. Інші - всього лише твоє відображення. Ти не можеш любити або ненавидіти те, що є в інших, якщо це не відображає твоїх власних якостей.

9. Життя майструє раму, а картину пишеш ти. Якщо ти не візьмеш відповідальність за написання картини, то за тебе її напишуть інші.

10. Ти отримаєш все, що захочеш. Твої минулі і справжні бажання і думки визначають твоє майбутнє.

11. Всі відповіді знаходяться в тобі. Ти знаєш більше, ніж написано в книгах. Але щоб згадати це-потрібно читати книги, дивитися в себе, слухати себе і довіряти собі.

12. Ти забудеш про все це", - написала Анна, викликавши бурхливу реакцію про шанувальників.

Так, а нещодавно у дівчини проявилася стара травма хребта. Десять років тому під час зйомок історичної картини, Ганні належало скакати вночі на коні. У якийсь момент тварина, злякавшись софітів, встало на диби і скинуло з себе актрису. І хоч тоді їй вдалося одужати після падіння, але, часом, пережита травма дає про себе знати. Більш того, ситуацію посилили дві вагітності, а це як ніяк теж навантаження на бідний хребет.

"Друзі, У мене сьогодні справжнє доброго Доброго ранку. Знаєте, чому? Тому що я спала цілу ніч. Я поверталася в різні боки, і у мене не було цих пекельних болів. Так що цей комірець таки працює", - ділилася Саліванчук.

Саліванчук зазначила, що носить ортопедичний комір вже 9й день. Також зараз їй не можна за кермо.Нещодавно через травму Саліванчук знадобилася термінова допомога медиків, їй зробили крапельницю і три блокади.

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