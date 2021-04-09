Відомий український актор Дмитро Ступка розповів, що дружина не ладнає з його мамою

Як повідомляє Politeka.net, в програмі "Зірковий шлях" відомий український актор, спадкоємець династії Ступок Дмитро Ступка поділився, що його батьки були проти весілля з Поліною Логуновою, і тепер дружина не дуже ладнає з його мамою (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами Дмитра, він довгий час зустрічався з дівчиною і, коли захотів дітей, то зробив їй пропозицію. Однак, потенційна наречена виявилася не готова до створення сім'ї, так що артист залишився ні з чим. Незабаром він зустрів Поліну, яка якраз була не проти народити дитину, вже через пів року Ступка зробив пропозицію і одружився з Логуновою. Батьки актора були незадоволені, оскільки вважали, що все відбувається занадто швидко. З того часу, мама актора і його дружина не ладнають, у них складні відносини, хоча пройшло вже понад п'ять років після весілля.

"З мамою вони не порозумілися вже дуже давно. І ось це вони два Скорпіона не можуть один з одним знайти спільну мову. Хтось колись щось комусь там сказав. Хтось дуже сильно гордий, не можуть один одного пробачити. Вони тільки одного не можуть зрозуміти - життя тільки одне, і воно занадто коротке насправді, що все це така дурість", - розповідає Дмитро з посмішкою на обличчі.

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