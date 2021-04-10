Українська співачка Тіна Кароль у новому кліпі влаштувала неоднозначні "смикані" танці, нагадавши всім Дана Балана

Кілька днів тому Тіна Кароль представила на своїх сторінках в соціальних мережах довгоочікуваний альбом «Красиво», а на одну композицію звідти навіть встигла відзняти новий кліп «Виживуть тільки коханці». Досі під постами зірки обговорюють несподівані зміни.

При цьому багато фанатів артистки, відразу після публікації в Instagram в тому числі, звернули увагу на сам образ Кароль, зазначивши, що вона помітно змінилася, відійшовши від свого звичного стилю.

У білій сукні з вирізом, а також оригінальним дизайном і в туфлях-човниках на шпильці Тіна покружляла на камеру, дивуючи танцювальними рухами, які не спантеличили фанатів, але ще й нагадали всім Легендарні фірмові танці Дана Балана, з яким їй приписують роман.

"Тіна через пару прослуховувань пісні мені більше сподобалися, але руху кринж🙈; Ну дуже дивні рухи ( 🥲 ; 😭що за рухи тіла, а-ля Бузова? 🤢 ; Виживуть тільки фантинівці😂; чорті що.....😮 ; Відчувається вплив Балана😉 👌 🏻; це Найшикарніша пісня на альбомі, ви не Шарите:); Тіна все гірше і гірше . 😢 😢 😢 і що ви пропонуєте . Мабуть Ви перейшли на інший бік; з такими вокальними можливостями співати таке коли ж будуть хіти я чекаю", - відповіли в мережі.

Нерідко в таких акаунтах можна побачити архівні фото. Одним з таких поділилися на фан-сторінці"Дантіна". У кадрі Молоденька Тіна Кароль тримає на руках свого найголовнішого супермена, Веніаміна, якому не більше півтора-два рочки.

Крім того, що малюк одягнений в костюм супермена, у нього ще й відповідна кумедна зачіска. Мама Тіна також в синьому вбранні, і волосся скуйовджене так само як і у дитини.

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