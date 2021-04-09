Співачка Настя Каменських показала ідеальний день на відпустці в Мексиці разом з кращою подругою

Поки в мережі обговорюють зовнішній вигляд Насті, сама вона ігнорує питання про вагітність, зовнішній вигляд і насолоджується відпусткою з кращою подругою Ганною Андрійчук-Завгородньою, з якою дружить вже багато років. При цьому відпочивати в Мексику Настя вирушила без чоловіка Потапа.

Сама зірка помітила, що вона вирішила зробити для себе поїздку у вигляді перезавантаження, але також відзняла матеріал для фанатів, в якому поділилася особистим.

"У цій поїздці багато чого було несподіваним. Поспішні збори, підготовка, зйомка, жорсткий графік, віддалена робота, сюрпризи. Так як я хотіла зробити перезавантаження-дівич - вечір, Льоша звичайно ж дав нам можливість побути на віллі нашим girls club і зробити все, що нам було так важливо» - прокоментувала Настя, відзначаючи, чому поїхала без чоловіка.

Як видно на фото, представлених в сторіс, співачка не нудьгувала, у всю розважаючись в бікіні на пляжі разом з подругою. Без макіяжу, Сонні і засмаглі зірки добре провели час, а також не побоялися показувати себе справжніх.

Відзначимо, не так давно в мережі в черговий раз з'явилися чутки, про вагітність Насті. Сама співачка такі плітки ніяк не коментує і продовжує показувати фігуру.

Свіже фото тільки підігріло чутки. Побачивши Каменських в купальнику, уважні користувачі Мережі придивилися до її животику, і стали вітати з вагітністю.

"Настя, Вас можна привітати? По-моєму у Вас животик з'явився«, " вагітна?", "Та вона вже вагітна, видно ж животик😍»," Походу пузик", " вагітна? 12-14 тижнів?", "Яка ти Пузата", - коментують фото в мережі.

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