Українська реперша Alyona Alyona вирішила здивувати шанувальників новим образом

29-річна Олена Савраненко (справжнє ім'я виконавиці) вразила зовнішністю, передає Politeka.net. До слова, реперша епатує публіку, неодноразово викладаючи найсміливіші фото у своєму Instagram.

Зараз на зірку підписані 413 тисяч користувачів мережі, з якими вона також ділиться своїми творчими планами й досягненнями.

Так в одних з останніх сторіс Alyona Alyona показала, як змінює зовнішність, а потім розповіла про свій альбом "Галас".

На кадрах артистка присіла в крісло стиліста в салоні краси, де їй фарбували волосся.

Пізніше реперша показала результати роботи майстра. Волосся української знаменитості стало різнокольоровими. Після такої зміни іміджу здається, що перед нами постала інша людина, чого і домагалася реперша.

"Сьогодні я презентую нову себе, і починаю новий етап моєї творчості. Це буде показуватися як у внутрішньому, так і в зовнішньому образах. Разом з командою ми хочемо оновити свою історію, ми запускаємо "Галас"", - розповіла артистка, також поділившись, що у неї вийшов кліп.

Нагадаємо, Олена Савраненко народилася 14 червня 1991 року в Капітанівці (Кіровоградська область). Дівчина отримала дві вищі освіти, вона працювала вихователькою, а пізніше і завідуючою в дитячому садку "Теремок" в Баришівці.

Alyona Alyona з дитинства пише реп-тексти, але стала набирати популярність у 2018 році, коли почала публікувати відео на YouTube і виклала свій перший кліп.

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