На "Голосі країни"наближається фінал, так що атмосфера все більше загострюється

Як повідомляє Politeka.net, 11 сезон вокального шоу "Голос країни" наближається до фіналу, а значить ситуація загострюється і загострюється. Переживають не тільки учасники та їхні тренери, а й глядачі. Так, у чвертьфіналі в команді Олега Винника зараз чотири учасники - Богдан Муха, Галина Куришко, Сергій Нейчев і Діляра Дідаркізі. Однак, українцям дали шанс повернути одного з вибулих учасників команди Винника.

Виявилося, що продюсери шоу дали можливість глядачам проголосувати за одного з вибулих учасників в кожній з команд і повернути його до чвертьфіналу вокального конкурсу. Українця вже зробили свій вибір - лінії для голосування вже закриті, а імена тих, хто повернуться на сцену "Голосу країни" назвуть в ефірі в неділю, 11 Квітня. Так, в команду Олега Винника глядачі могли повернути одного з п'яти вибулих вокалістів - Анну Шеррі, Андрія Кудінова, Віталія Борисюка, Андрія Діденка або Лауру Марті.

Треба сказати, що на офіційній сторінці проекту в Instagram розгорнулася бурхлива дискусія – користувачі сперечаються і називають прізвища співаків, гідних продовжити свій шлях в команді Винника. "У нас є тільки один фаворит. Це наша Анна Шеррі", "Андрій Кудінов", "У цьому сезоні один переможець – Олег Винник", "Всі круті, але мій фаворит – Богдан Муха. П'яте місце має бути в Андрія Кудінова", "Анна Шеррі", "Всі класні. Фаворит Діляра. П'яте місце - Лаура", "Я вже проголосувала", "Андрій Кудінов", "Віталій Борисюк", - пишуть в коментарях глядачі.

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