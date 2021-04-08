Солістка The Hardkiss Юлія Саніна розбурхала новим фото, зробленим на тлі свого розкішного особняка

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала себе в стильному весняному образі, засвітивши незвичайний будинок.

"Пішла у весну 🦋", - підписала кадр Юлія.

Дівчина застигла в кроці на вимощеній плиткою доріжці перед будинком, що потопає в зелені. На ній був шоколадний тренч з короткими рукавами, молочний піджак, біла сорочка та такого ж кольору легкі брючки. Містка сумка та черевики на шнурівці доповнили лук.

Сама Саніна, звичайно, отримала безліч компліментів в коментарях під постом. Але при цьому користувачі також здивувалися незвичайним дизайном її заміського особняка, в якому вона живе разом з чоловіком Валерієм Бебко та сином Данилом.

Будинок зі студією займає близько 300 квадратних метрів (студія звукозапису, як зізналася Саніна, коштує трохи менше самого дому). У зірки є міні-сад, і невеликий город, де вона вирощує помідори, зелень і суницю. Також на території ростуть сосни та ялинки.

За словами співачки, особняк будувався три роки. Саніна досі дивується, як вони з чоловіком примудрилися жодного разу не посваритися через ремонт.

"Нам пощастило, ми з Валом дуже схожі, або ми стали схожі за ці 11 років, тому ми не сварилися на будівництві жодного разу. Для мене це більш такий скандинавський стиль - світле дерево, темні стіни, мінімалізм, рівні лінії", - розповідала дівчина ведучій "Світського життя" Катерині Осадчій.

Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:

"боже, яка шикарна леді ❤️"

"Як у вас затишно у дворі. Краса!"

"Як же мені подобаються сосни😍у Вас гарний будинок! І ви самі просто супер❤️"

"Будинок з кліпу Кобра"

"Який класний ландшафтний дизайн, це прямо диво, я все собі візуалізувала, що хочеться перед будинком, а тут така красива ви в такому чудовому лісі. Дякую)"

"Круть! 🔥 Красивий стиль. Так світло і по-весняному, дійсно. 🌞"

Нагадаємо, що безтурботна Саніна подражнила Кароль і показала, як дуріє з Монатіком за лаштунками "Голосу країни": "Ля-ля-ля, Куди я...".