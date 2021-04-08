Відомий український співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, показав себе і розповів про людей
Як пише Politeka.net, красунчик досить давно став улюбленцем в українських дівчат. Володимир досить давно став переможцем "Фабрики", після чого разом з Володимиром Олійником співав у дуеті, а в 2015 році одружився на прекрасній Наді Дорофєєвій. Після розпаду групи Дантес зробив перерву, повернувшись на сцену вже в 2019 році.
Цього разу Володимир опублікував у соціальній мережі Instagram фото, де сидів у кофті та джинсах біля стіни. Дантес знімок супроводив текстом:
"7 неочевидних ознак людини, яка нікому не подобається.
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Потрапив на такий заголовок і прочитав. Ось вам вичавка.
1. Занадто добрі люди
2. Малограмотність
3. Хвастощі впливовими людьми
4. Зірка соц.мережа
5. Занадто задоволений вигляд
6. Складне ім'я
7. Просто такі люди
Ось у мене збіг з першим і четвертим пунктом. Завжди остерігаюся невиправдану доброту і людей, які ну занадто багато в соц.у них всі друзі і дуууже багато фотографій). Плюс відбувається підміна реального світу на віртуальний.
Всі інші мене просто веселить або розчулює.
Але ось прям не подобається мені безвідповідальність, лицемірність і недоглянутість.
Прокинувся я сьогодні, звичайно, з негативною диспозицією)", - написав Володимир.
"Віддай мою кофту", - написала Надя під фото.
"Я нічого не зрозуміла", - додала Дорофєєва.
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