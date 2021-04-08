Зірка розповів про інших

Відомий український співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, показав себе і розповів про людей

Як пише Politeka.net, красунчик досить давно став улюбленцем в українських дівчат. Володимир досить давно став переможцем "Фабрики", після чого разом з Володимиром Олійником співав у дуеті, а в 2015 році одружився на прекрасній Наді Дорофєєвій. Після розпаду групи Дантес зробив перерву, повернувшись на сцену вже в 2019 році.

Цього разу Володимир опублікував у соціальній мережі Instagram фото, де сидів у кофті та джинсах біля стіни. Дантес знімок супроводив текстом:

"7 неочевидних ознак людини, яка нікому не подобається.

Потрапив на такий заголовок і прочитав. Ось вам вичавка.

1. Занадто добрі люди

2. Малограмотність

3. Хвастощі впливовими людьми

4. Зірка соц.мережа

5. Занадто задоволений вигляд

6. Складне ім'я

7. Просто такі люди

Ось у мене збіг з першим і четвертим пунктом. Завжди остерігаюся невиправдану доброту і людей, які ну занадто багато в соц.у них всі друзі і дуууже багато фотографій). Плюс відбувається підміна реального світу на віртуальний.

Всі інші мене просто веселить або розчулює.

Але ось прям не подобається мені безвідповідальність, лицемірність і недоглянутість.

Прокинувся я сьогодні, звичайно, з негативною диспозицією)", - написав Володимир.

"Віддай мою кофту", - написала Надя під фото.

"Я нічого не зрозуміла", - додала Дорофєєва.

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